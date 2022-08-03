Правила об очередных и дополнительных отпусках от 1930 года все еще действуют — Минтруд

Чиновники Минтруда в письме от 25.07.2022 № 14-2/ООГ-4884 сообщили, что Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утв. Народным Комиссариатом Труда СССР 30.04.1930 № 16) по-прежнему следует руководствоваться.

ТК не устанавливает общий порядок расчета компенсации за неиспользованный отпуск. Поэтому при увольнении компенсацию необходимо рассчитать по правилам 1930 года.

Например, из тех же правил 1930 года следует, что за 10,5 месяцев работы положена компенсация отпуска, как за полный год.

Если сотрудник проработал 10 месяцев 20 дней, этот стаж округляют до 11 месяцев. А за 11 месяцев положена полная компенсация за неиспользованный отпуск.

Исключение — ст. 291 ТК, по которой работникам с трудовым договором на срок до двух месяцев компенсация выплачивают из расчета два рабочих дня за месяц работы.

Потому что при краткосрочном договоре компенсация отпуска идет в рабочих днях, а не в календарных.