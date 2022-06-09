Компенсация за неиспользованный отпуск

При краткосрочном договоре компенсация отпуска идет в рабочих днях, а не в календарных

Ежегодный отпуск составляет 28 календарных дней. Из этого расчета считают и дни для компенсации отпуска при увольнении. Но по срочным трудовым договорам есть нюанс.

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Если срок договора меньше 2 месяцев, то компенсацию платят из расчета 2 рабочих дня за месяц работы.

Причем значение имеет именно срок, на который договор заключен, а не сколько человек фактически проработал.

Если договор заключен на 3 месяца, но сотрудник уволился через месяц, его компенсация будет из расчета 28/12×1=2,33 календарных дня.

Если человек заключил договор на 1,5 месяца и уволился через месяц, его компенсация будет из расчета 2×1=2 рабочих дня.

Средний дневной заработок для отпуска в рабочих днях считают так:

СДЗ = Выплаты за расчетный период / дни по календарю 6-дневной недели, приходящиеся на отработанное время

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Компенсация за неиспользованный отпуск

При краткосрочном договоре компенсация отпуска идет в рабочих днях, а не в календарных

Ежегодный отпуск составляет 28 календарных дней. Из этого расчета считают и дни для компенсации отпуска при увольнении. Но по срочным трудовым договорам есть нюанс.

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