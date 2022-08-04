НДФЛ

Работающие пенсионеры смогут получать социальный налоговый возврат. У депутатов есть идея

Депутаты предлагают ввести налоговый социальный вычет в 50% от НДФЛ с доходов работающих пенсионеров, но не более 25 тыс. руб. в год.

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Пока не принимают законопроект ЛДПР о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, они придумали другой механизм для поддержки этой категории. Так прокомментировал идею ЛДРП депутат Ярослав Нилов на своей странице в Telegram.

За получением вычета нужно будет обратиться в ФНС. Предлагается деньги пенсионеру возвращать на расчетный счет в течение месяца со дня направления соответствующего заявления.

Об этом сообщили РИА Новости.

НДФЛ в 25 тыс. руб. получается с дохода около 193 тыс.руб. в год. В месяц чуть больше 16 тыс.руб. Такая зарплата должна быть у пенсионера, чтобы он смог получить максимальную сумму вычета.

А тем временем ФНС предлагает работающим из-за рубежа сотрудникам российских компаний платить НДФЛ в РФ и ввести необлагаемый НДФЛ и взносами норматив для компенсации дистанционщикам.

 

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