Общество

Хорошая зарплата, новый начальник и отказ от вакцинации. Россияне рассказали, что их удержит от увольнения

Большинство сотрудников, которые ищут новую работу, готовы остаться на прежнем месте, если им повысят оклад или сменится начальник.

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Об этом рассказывает сервис по поиску работы Superjob в своем опросе. Имеется у ТАСС.

Забрали бы заявление об увольнении по собственному желанию 38% сотрудников при повышении зарплаты. Почти каждого пятого (22%) от увольнения остановит смена руководства.

Еще 8% опрошенных согласны остаться на прежнем месте при оплате переработок, «белой» зарплате, нормированном рабочем дне.

Также не ушли бы с работы:

  • 6% при повышении в должности;
  • 4% при изменении атмосферы в коллективе;
  • 3% своевременной выплате зарплаты;
  • по 2% при более удобном графике и возможности брать отпуск в удобное время;
  • 1%, если бы офис переехал ближе к дому.

У остальных 8% свои причины для того, чтобы изменить решение: отмена обязательной вакцинации от коронавируса, и корпоративного обучения, возможность работать из дома или в другом отделе.

И только каждого восьмого работника (13%) никакие изменения не удержат от увольнения.

Кстати, 74% россиян публикуют резюме о поиске работы в открытом доступе. Они уверены, что угрозы в этом для личных данных нет, а поиск работы ускорится.

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