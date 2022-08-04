Хорошая зарплата, новый начальник и отказ от вакцинации. Россияне рассказали, что их удержит от увольнения

Об этом рассказывает сервис по поиску работы Superjob в своем опросе. Имеется у ТАСС.

Забрали бы заявление об увольнении по собственному желанию 38% сотрудников при повышении зарплаты. Почти каждого пятого (22%) от увольнения остановит смена руководства.

Еще 8% опрошенных согласны остаться на прежнем месте при оплате переработок, «белой» зарплате, нормированном рабочем дне.

Также не ушли бы с работы:

6% при повышении в должности;

4% при изменении атмосферы в коллективе;

3% своевременной выплате зарплаты;

по 2% при более удобном графике и возможности брать отпуск в удобное время;

1%, если бы офис переехал ближе к дому.

У остальных 8% свои причины для того, чтобы изменить решение: отмена обязательной вакцинации от коронавируса, и корпоративного обучения, возможность работать из дома или в другом отделе.

И только каждого восьмого работника (13%) никакие изменения не удержат от увольнения.

Кстати, 74% россиян публикуют резюме о поиске работы в открытом доступе. Они уверены, что угрозы в этом для личных данных нет, а поиск работы ускорится.