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Работодатель не может брать отпечатки пальцев для введения пропускного режима

Отпечаток пальца — это биометрические данные человека. Их могут брать только некоторые госструктуры.

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В ст. 8 закона № 128-ФЗ указаны случаи, когда у человека могут взять отпечатки пальцев на добровольной и обязательной основе.

К добровольной относится государственная дактилоскопическая регистрация. Ее могут брать только по письменному заявлению человека сотрудники ОВД и иные госорганы, которые проводят миграционный учет и регистрацию.

Обязательную регистрацию биометрических данных проходят:

  • военнослужащие;
  • госслужащие в ОВД, таможне, пожарной службе и других ведомствах;
  • спасатели;
  • частные детективы и охранники и другие.

Также взять отпечатки пальцев могут судьи, прокуроры и следственные органы.

А вот работодатели не имеют право собирать биометрические данные работника, даже в том случае, если они требуются для введения пропускного режима.

Такой ответ дал Роструд.

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