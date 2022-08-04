Работодатель не может брать отпечатки пальцев для введения пропускного режима

В ст. 8 закона № 128-ФЗ указаны случаи, когда у человека могут взять отпечатки пальцев на добровольной и обязательной основе.

К добровольной относится государственная дактилоскопическая регистрация. Ее могут брать только по письменному заявлению человека сотрудники ОВД и иные госорганы, которые проводят миграционный учет и регистрацию.

Обязательную регистрацию биометрических данных проходят:

военнослужащие;

госслужащие в ОВД, таможне, пожарной службе и других ведомствах;

спасатели;

частные детективы и охранники и другие.

Также взять отпечатки пальцев могут судьи, прокуроры и следственные органы.

А вот работодатели не имеют право собирать биометрические данные работника, даже в том случае, если они требуются для введения пропускного режима.

Такой ответ дал Роструд.

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