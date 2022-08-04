УК РФ

Бизнес без регистрации избавят от уголовной ответственности. Минюст внес новое предложение

Ведомство также предложило исключить уголовное наказание за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимостью.

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Об этом говорится в документе, который публикует портал проектов нормативных актов.

В 1,5 раза предлагается повысить порог ущерба для привлечения к ответственности по уголовной статье о мошенничестве.

Также министерство предлагает не открывать уголовное преследование:

  • из-за регистрации незаконных сделок с недвижимостью (ст. 170 УК РФ);
  • из-за внесения недостоверных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка (ст. 170.2 УК РФ).

По статьям об обороте товаров без маркировки особо крупный размер могут увеличить:

  • с 1,5 млн рублей до 2,2 млн рублей,
  • для алкоголя без лицензии - с 1 млн до 1,5 млн рублей;
  • от незаконных азартных игр с 6 до 9 млн рублей.

Ранее сообщалось о планах сократить сроки давности по налоговым преступлениям и повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей.

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