Бизнес без регистрации избавят от уголовной ответственности. Минюст внес новое предложение

Об этом говорится в документе, который публикует портал проектов нормативных актов.
В 1,5 раза предлагается повысить порог ущерба для привлечения к ответственности по уголовной статье о мошенничестве.
Также министерство предлагает не открывать уголовное преследование:
- из-за регистрации незаконных сделок с недвижимостью (ст. 170 УК РФ);
- из-за внесения недостоверных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка (ст. 170.2 УК РФ).
По статьям об обороте товаров без маркировки особо крупный размер могут увеличить:
- с 1,5 млн рублей до 2,2 млн рублей,
- для алкоголя без лицензии - с 1 млн до 1,5 млн рублей;
- от незаконных азартных игр с 6 до 9 млн рублей.
Ранее сообщалось о планах сократить сроки давности по налоговым преступлениям и повысить порог для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей.