Полученная коммерческой организацией субсидия учитывается в доходах

Что относится к целевому финансированию из бюджета указано в п.п.14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса. С таких поступлений не нужно платить налог на прибыль.

Коммерческие организации могут получать субсидии на оплату расходов по своей деятельности. Но для целей налога на прибыль такие субсидии не относятся к целевому финансированию.

Поэтому их нужно учесть в доходах постепенно по мере расходования или сразу, если средства получены в виде компенсации.

Такие разъяснения дал Минфин в Письме от 20 июля 2022 г. N 03-03-06/1/69887.

От налога на прибыль освобождены доходы от интеллектуальной собственности, а также в доходы не нужно включать предоставленную скидку покупателю.