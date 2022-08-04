Налог на прибыль

Полученная коммерческой организацией субсидия учитывается в доходах

Если субсидию получила коммерческая организация, то для налога на прибыль такая субсидия не признается целевым финансированием и с нее нужно уплатить налог.

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Что относится к целевому финансированию из бюджета указано в п.п.14 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса. С таких поступлений не нужно платить налог на прибыль.

Коммерческие организации могут получать субсидии на оплату расходов по своей деятельности. Но для целей налога на прибыль такие субсидии не относятся к целевому финансированию.

Поэтому их нужно учесть в доходах постепенно по мере расходования или сразу, если средства получены в виде компенсации.

Такие разъяснения дал Минфин в Письме от 20 июля 2022 г. N 03-03-06/1/69887.

От налога на прибыль освобождены доходы от интеллектуальной собственности, а также в доходы не нужно включать предоставленную скидку покупателю.

 

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