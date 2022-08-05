👶 Работающая декретница не может уйти в отпуск без сохранения зарплаты

В абз 2 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1 указано, что женщина после рождения ребенка может оформить отпуск по уходу за малышом (получать пособие) и одновременно работать в режиме неполного рабочего времени или на дому (получить зарплату).
А вот уйти в отпуск — нельзя. Так как в ТК нет возможности использовать два и более отпусков одновременно.
Такой ответ дал Роструд.
Интересное по теме «декретный отпуск»:
- Сотрудница с ребенком до 3 лет может выбирать себе любой график работы.
- Как посчитать стаж для ежегодного отпуска после выхода из декрета: пример.
- Муж и жена могут одновременно оформить отпуск по уходу за двойней.
- Декретнице на удаленке надо выплачивать пособие по уходу за ребенком, даже если она работает 7 часов в день.