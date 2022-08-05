Декретный отпуск

👶 Работающая декретница не может уйти в отпуск без сохранения зарплаты

Чтобы уйти в отпуск без содержания, женщине надо сначала выйти из отпуска по уходу за ребенком. И только потом написать заявление на отпуск за свой счет.

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В абз 2 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1 указано, что женщина после рождения ребенка может оформить отпуск по уходу за малышом (получать пособие) и одновременно работать в режиме неполного рабочего времени или на дому (получить зарплату).

А вот уйти в отпуск — нельзя. Так как в ТК нет возможности использовать два и более отпусков одновременно.

Такой ответ дал Роструд.

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