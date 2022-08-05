IT-компании

Работники IT-компаний, исключенных из реестра, сохраняют льготную ставку по ипотеке. Но есть условия

Сотрудники компаний и банков, которые были исключены из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний, не потеряют льготную ставку по ипотеке, если они ее уже оформили.

Версия для печати

Сейчас льготная ставка ипотеки для IT-специалистов составляет 5% годовых и регионы могут снизить ее до 2%. Получить такую ипотеку вправе только сотрудники аккредитованных IT-компаний.

Недавно Минцифры исключило из реестра более 400 организаций из айтишного реестра.

Но если работник оформил ипотеку до того, как его компания была исключена из IT — реестра, то ипотеку он сможет платить по той же льготной ставке.

Если же такой работник уволится и в течении трех месяцев не начнет работать в другой аккредитованной IT-компании, то льготная ставка по ипотеке увеличится до ключевой ставки ЦБ плюс 2,5–4,5 %.

Об этом сообщил Frankrg.

Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее.

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

IT-компании

Работники IT-компаний, исключенных из реестра, сохраняют льготную ставку по ипотеке. Но есть условия

Сотрудники компаний и банков, которые были исключены из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний, не потеряют льготную ставку по ипотеке, если они ее уже оформили.

Инвестиции

Иностранцы из недружественных стран временно не смогут покупать и продавать акции российских банков и предприятий

Президент подписал указ об ответных мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах, который до 31 декабря запрещает сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
IT-компании

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

В соответствии с новым порядком аккредитации и получения IT-статуса многие компания были исключены из реестра. При этом для других категорий айтишников сделаны послабления.

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

Мероприятия

Разместить
Электронная отчетность

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД

Многие компании в целях экономии привлекают для ведения бухгалтерии аутсорсеров. Однако, сразу возникает вопрос с отчетами — чья подпись будет на них стоять? Раньше электронную подпись (ЭП) на токене руководитель просто отдавал аутсорсеру, но сейчас все изменилось — эта практика несет риски и для заказчика, и для исполнителя.

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД
Читать еще