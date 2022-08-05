Работники IT-компаний, исключенных из реестра, сохраняют льготную ставку по ипотеке. Но есть условия

Сейчас льготная ставка ипотеки для IT-специалистов составляет 5% годовых и регионы могут снизить ее до 2%. Получить такую ипотеку вправе только сотрудники аккредитованных IT-компаний.

Недавно Минцифры исключило из реестра более 400 организаций из айтишного реестра.

Но если работник оформил ипотеку до того, как его компания была исключена из IT — реестра, то ипотеку он сможет платить по той же льготной ставке.

Если же такой работник уволится и в течении трех месяцев не начнет работать в другой аккредитованной IT-компании, то льготная ставка по ипотеке увеличится до ключевой ставки ЦБ плюс 2,5–4,5 %.

Об этом сообщил Frankrg.

Попасть в реестр аккредитованных IT-компаний будет сложнее.