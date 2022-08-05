Налог на прибыль

Если иностранец просил долг в 2022 году, то налога на прибыль не будет, напомнили чиновники

Однако льготу по налогу на прибыль можно применить только к прощенным займам, полученным до 1 марта 2022 года, объяснил Минфин.

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Закон предписывает списанную кредиторку включать в налогооблагаемый доход (п. 18 ст. 250 НК).

Но из этого правила есть исключение. Долги, которые простили российской компании иностранные кредиторы в 2022 году (подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК).

Если иностранная компания предоставила заем до 1 марта 2022 года, а потом простила долг, то платить налог на прибыль с этой суммы заемщику не нужно.

Об этом напомнил Минфин в письме от 15.07.2022 № 03-03-06/1/68470.

Также налог не нужно уплачивать при получении вклада участника в имущество ООО. А вот если банкроту простили долг по мировому соглашению, то с него нужно будет уплатить налог на прибыль.

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