Прощенный долг по мировому соглашению включается в доход

Организации — банкроты уплачивают налог на прибыль в общем порядке.

По Налоговому кодексу долги, списанные по истечению срока давности или по другим основаниям, учитываются во внереализационных доходах, кроме случаев списания ипотечным агентом задолженности по обязательствам перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием и списания специализированным обществом долга по обязательствам перед владельцами выпущенных им облигаций.

Если должнику — банкроту простили долг по мировому соглашению, то он обязан уплатить с него налог на прибыль.

Так разъяснил Минфин с Письме от 19 июля 2022 г. № 03-03-06/1/69565.

Если участник внес вклад участника в имущество ООО, то это не доход, а по обособке нужно платить налог, даже если она не приносит прибыли.