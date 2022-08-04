Налог на прибыль

Прощенный долг по мировому соглашению включается в доход

Если банкроту простили долг по мировому соглашению, то с него нужно будет уплатить налог на прибыль в обычном порядке.

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Организации — банкроты уплачивают налог на прибыль в общем порядке.

По Налоговому кодексу долги, списанные по истечению срока давности или по другим основаниям, учитываются во внереализационных доходах, кроме случаев списания ипотечным агентом задолженности по обязательствам перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием и списания специализированным обществом долга по обязательствам перед владельцами выпущенных им облигаций.

Если должнику — банкроту простили долг по мировому соглашению, то он обязан уплатить с него налог на прибыль.

Так разъяснил Минфин с Письме от 19 июля 2022 г. № 03-03-06/1/69565.

Если участник внес вклад участника в имущество ООО, то это не доход, а по обособке нужно платить налог, даже если она не приносит прибыли.

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