Валютные операции

Клиенты предпочитают менять валюту в банках, безналичному обмену больше не доверяют

Доля обмена при личном визите в банк в июле с долларами составила 68%, с евро - 80%

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Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт». Материалы имеются в распоряжении ТАСС.

В общей сложности при личном визите в банк совершалось 73% всех обменов, оставшиеся 27% пришлись на безналичные конвертации.

Чаше россияне меняли доллары. В июле россияне 68% всех обменов этой валюты совершили в банках, на безналичный расчет пришлось 32%. Евро меняли в банках в 80%случаев и 20% пришлось на безналичный обмен.

Средний чек покупок и продаж составил в июле:

  • для долларов в банках: $1 144 (покупка) и $364(продажа);
  • в режиме онлайн: $19 497 (покупка) и $1 535 (продажа);
  • для евро в банках: €890 (покупка) и €1 317 (продажа);
  • в режиме онлайн: €7 801 (покупка) и  €10 124 (продажа).

Напомним, до 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро.

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