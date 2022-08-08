Клиенты предпочитают менять валюту в банках, безналичному обмену больше не доверяют

Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт». Материалы имеются в распоряжении ТАСС.

В общей сложности при личном визите в банк совершалось 73% всех обменов, оставшиеся 27% пришлись на безналичные конвертации.

Чаше россияне меняли доллары. В июле россияне 68% всех обменов этой валюты совершили в банках, на безналичный расчет пришлось 32%. Евро меняли в банках в 80%случаев и 20% пришлось на безналичный обмен.

Средний чек покупок и продаж составил в июле: для долларов в банках : $1 144 (покупка) и $364(продажа);

: $1 144 (покупка) и $364(продажа); в режиме онлайн: $19 497 (покупка) и $1 535 (продажа);

для евро в банках : €890 (покупка) и €1 317 (продажа);

: €890 (покупка) и €1 317 (продажа); в режиме онлайн: €7 801 (покупка) и €10 124 (продажа).

Напомним, до 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро.