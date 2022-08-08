Власть не отказалась от планов блокировать имущество бизнеса при проверках

Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственный источник.

Если законопроект примут, то налоговики смогут блокировать имущество должников, если обнаружат, что те уклоняются от обязательных платежей. Блокировать счета, по новому закону, будут в случае отклонения налоговых платежей бизнеса на более, чем 10% от среднеотраслевой налоговой нагрузки, либо на три миллиона рублей.

Разрешат блокировать недвижимость, машины, предметы роскоши, дизайна домов и ценные бумаги.

Сейчас таким правом наделены только проверяющие органы по итогам инспекции. Так что у недобросовестных налогоплательщиков есть время на то, чтобы вывести активы в период между началом проверки и ее завершением.

Ранее власть предупреждала, что отмена проверок не означает отмену требований.