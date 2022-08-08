Налоговые проверки

Власть не отказалась от планов блокировать имущество бизнеса при проверках

Депутаты рассмотрят проект по блокировке имущества бизнеса при проверках сразу после каникул, в сентябре. Инициатива была внесена в Госдуму в конце прошлого года.

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Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственный источник.  

Если законопроект примут, то налоговики смогут блокировать имущество должников, если обнаружат, что те уклоняются от обязательных платежей. Блокировать счета, по новому закону, будут в случае отклонения налоговых платежей бизнеса на более, чем 10% от среднеотраслевой налоговой нагрузки, либо на три миллиона рублей.

Разрешат блокировать недвижимость, машины, предметы роскоши, дизайна домов и ценные бумаги.

Сейчас таким правом наделены только проверяющие органы по итогам инспекции. Так что у недобросовестных налогоплательщиков есть время на то, чтобы вывести активы в период между началом проверки и ее завершением.

Ранее власть предупреждала, что отмена проверок не означает отмену требований.

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