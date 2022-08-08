Бухгалтерский учет

Ошибочно выплаченные дивиденды нельзя считать дивидендами

При наличии убытка компания выплатила дивиденды. Как такое может быть рассуждают подписчики Клерка.

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В «Красном уголке бухгалтера» читательница спрашивает: что делать, если выплатили дивиденды за прошлый год, а прибыли не было. Был убыток.

Подписчики сначала удивились, как можно было перепутать прибыль с убытком?

«А из чего тогда их вообще выплачивали, если прошлой прибыли не было? На 84 счете вообще не было кредитового остатка что ли?»

На что был получен ответ: 

«Был остаток. Эту сумму взяли и выплатили. А оказывается, что это убыток был».

Одни посоветовали предложить учредителям вернуть перечисленные деньги.

Если так сделать не получится, то высказали такие мнения:

— Найдут и заставят доначислить взносы как за доход в рамках трудовых отношений.

— В теории — надо проводить как зарплату. А на практике — оценить риски, что это вычислят.

Обсуждая эту тему, коллеги вспомнили анекдот про дебет слева, кредит справа. В компании перепутали дебет с кредитом, в прибыль с убытком.

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