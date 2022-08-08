Водителя скорой сократили, потому что у него не было права водить грузовик. Суд сказал, что такой критерий не годится

Однако 2-й КСОЮ в определении от 21.07.2022 № 88-13042/2022 отметил, что для должности водителя скорой помощи достаточно водительских прав категории В. То, что остальные работники могут управлять и другими ТС, не означает, что их квалификация выше.

Районная больница должна была сократить 1 штатную единицу. Выбирали наименее квалифицированного. Квалификацию оценивали по количеству категорий в водительском удостоверении.

Первая инстанция не увидела нарушений в оценке преимущественного права, но апелляция и кассация сказали, что увольнение незаконно. Работодатель не оценил стаж работы и производительность труда водителей.

Также нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору, но можно уволить, если он прогулял из-за того, что ему не понравилось место работы.