Трудовые отношения

Водителя скорой сократили, потому что у него не было права водить грузовик. Суд сказал, что такой критерий не годится

При сокращении штата водителя скорой помощи уволили из-за низкой квалификации. У него в правах была только категория B. У других водителей были еще и категории С, C1, D, D1, BE, CE.

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Однако 2-й КСОЮ в определении от 21.07.2022 № 88-13042/2022 отметил, что для должности водителя скорой помощи достаточно водительских прав категории В. То, что остальные работники могут управлять и другими ТС, не означает, что их квалификация выше.

Районная больница должна была сократить 1 штатную единицу. Выбирали наименее квалифицированного. Квалификацию оценивали по количеству категорий в водительском удостоверении.

Первая инстанция не увидела нарушений в оценке преимущественного права, но апелляция и кассация сказали, что увольнение незаконно. Работодатель не оценил стаж работы и производительность труда водителей.

Также нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору, но можно уволить, если он прогулял из-за того, что ему не понравилось место работы.

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Трудовые отношения

Водителя скорой сократили, потому что у него не было права водить грузовик. Суд сказал, что такой критерий не годится

При сокращении штата водителя скорой помощи уволили из-за низкой квалификации. У него в правах была только категория B. У других водителей были еще и категории С, C1, D, D1, BE, CE.

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