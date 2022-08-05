Нельзя уволить сотрудника, если тот не хочет перейти в новый отдел по старому договору

Отдел, в котором работал сотрудник, исключили из структуры организации и предложили работнику должность в новом отделе.

Работник отказался подписать уведомление о переводе в созданный отдел. Его уволили за отказ работы в новых условия.

Суд первой инстанции не увидел нарушений, но апелляция и кассация сказали, что увольнение незаконно.

Поскольку должность, зарплата и обязанности работника остались прежними, то и условия трудового договора работника остались прежними. Уволить в этом случае за отказ от работы нельзя.

Так решил суд в Определении 1-го КСОЮ от 05.07.2022 N 88-15979/2022.

Беременную работницу нельзя уволить даже после того, как она подписала соглашение об уходе, как нельзя уволить работника, которые не сказал настоящую причину прогула.