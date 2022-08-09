Налоговики решили, что «секрет производства электрожгутов» — не секрет и доначислили НДС. Суд не согласился

При проверке компания не дала налоговикам техническую документацию по производству автомобильных электрожгутов, сославшись на коммерческую тайну. Тем не менее, инспекторы опросили автомобильных экспертов.

Те заявили, что информация о производстве электрожгутов общедоступна.

Так как владелец секрета производства — взаимозависимая иностранная компания, инспекторы сделали вывод, что фактически по договору договора оказывали консультационные услуги или транслировали управленческие решения.

Однако компания приложила техническую документацию к возражениям на акт и представила в суд.

Отказ показать документы в ходе проверки компания объяснила тем, что в этом случае ноу-хау стало бы известно сомнительным экспертам, которых опрашивала ИФНС. Среди них могли быть конкуренты.

В итоге, Арбитражный суд Нижегородской области в решении от 01.07.2022 № А43-19397/2021 пришел к выводу, что компания получила экономическую выгоду от использование ноу-хау. А налоговая не предоставила доказательств, что провела научную экспертизу документации на наличие в ней секрета производства.

Кстати, налоговая вправе изымать документы в компании отца при выездной проверке в компании сына, а также — техническую документацию при выявлении схемы необоснованной налоговой оптимизации.