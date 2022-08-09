Налоговые проверки

Налоговики решили, что «секрет производства электрожгутов» — не секрет и доначислили НДС. Суд не согласился

Компания платила лицензионные платежи за ноу-хау без НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК). Налоговики не увидели признаков ноу-хау, переквалифицировали операции в консультационные услуги и доначислили НДС.

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При проверке компания не дала налоговикам техническую документацию по производству автомобильных электрожгутов, сославшись на коммерческую тайну. Тем не менее, инспекторы опросили автомобильных экспертов.

Те заявили, что информация о производстве электрожгутов общедоступна.

Так как владелец секрета производства — взаимозависимая иностранная компания, инспекторы сделали вывод, что фактически по договору договора оказывали консультационные услуги или транслировали управленческие решения.

Однако компания приложила техническую документацию к возражениям на акт и представила в суд.

Отказ показать документы в ходе проверки компания объяснила тем, что в этом случае ноу-хау стало бы известно сомнительным экспертам, которых опрашивала ИФНС. Среди них могли быть конкуренты.

В итоге, Арбитражный суд Нижегородской области в решении от 01.07.2022 № А43-19397/2021 пришел к выводу, что компания получила экономическую выгоду от использование ноу-хау. А налоговая не предоставила доказательств, что провела научную экспертизу документации на наличие в ней секрета производства.

Кстати, налоговая вправе изымать документы в компании отца при выездной проверке в компании сына, а также — техническую документацию при выявлении схемы необоснованной налоговой оптимизации.

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Налоговые проверки

Налоговики решили, что «секрет производства электрожгутов» — не секрет и доначислили НДС. Суд не согласился

Компания платила лицензионные платежи за ноу-хау без НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК). Налоговики не увидели признаков ноу-хау, переквалифицировали операции в консультационные услуги и доначислили НДС.

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