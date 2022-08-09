Налоговые проверки

Вычет НДС по СМР для собственного потребления не зависит от сбора экспортного пакета документов

Налоговая отказала в возмещении НДС по СМР, выполненным хозспособом, полагая, что расходы связаны с реализацией товара на экспорт. Суд с этим не согласился.

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Компания добывала уголь и продавала его внутри страны и на экспорт.

Для добычи угля построила шахту своими силами и заявила вычет по НДС в квартале, когда закончила работы.

ФНС сказала, что в шахте добывали уголь, который, в том числе, отгружали на экспорт. Значит, заявить вычет НДС по СМР можно в том квартале, когда соберут пакет документов для подтверждения ставки НДС 0%. И частично отказала в возмещении НДС.

Но АС Северо-Кавказского округа в постановлении от 22.07.2022 № А53-23957/2021 поддержал компанию.

Стоимость основного средства, созданного своими силами, списывается в расходы через амортизацию. Работы по созданию шахты не связаны с количеством угля, проданного на экспорт. Кроме того, саму шахту не использовали для добычи угля в квартале, когда заявили НДС к вычету, из-за капитальных работ.

Заявлять вычет по НДС в периоде сбора пакета экспортных документов нужно тогда, когда точно известно, что результаты работ использовали для экспорта. А в рассматриваемом случае это сделать невозможно.

Также налоговики бездоказательно отказывают в НДС-вычетах, надеясь на авось, впрочем, налогоплательщики все равно не обязаны давать налоговикам документы, которые не касаются налогов.

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