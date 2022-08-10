Утвердили формат электронной доверенности для отчетов в ПФР

Постановление правления ПФР с электронным форматом от 21.04.2022 № 63п опубликовано на федеральном портале.
Документ вступит в силу с 19 августа.
Согласно п. 2 ст. 8 закона № 27-ФЗ о персучете представитель может сдавать отчеты на основании доверенности:
- простой бумажной от организации;
- нотариальной бумажной от ИП;
- электронной от организации или ИП.
Формат электронной доверенности должен утверждать ПФР, что он и сделал.
С 19 августа также поменяются формы отчетов, которые работодатели сдают в ПФР — СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3.
При численности свыше 10 человек отчеты надо сдавать только электронно.
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