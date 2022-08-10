Утвердили формат электронной доверенности для отчетов в ПФР

У электронного документа, подтверждающего полномочия представителя страхователя, появился утвержденный формат. Электронная доверенность нужна для сдачи СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и прочих отчетов в ПФР.

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Постановление правления ПФР с электронным форматом от 21.04.2022 № 63п опубликовано на федеральном портале.

Документ вступит в силу с 19 августа.

Согласно п. 2 ст. 8 закона № 27-ФЗ о персучете представитель может сдавать отчеты на основании доверенности:

  • простой бумажной от организации;
  • нотариальной бумажной от ИП;
  • электронной от организации или ИП.

Формат электронной доверенности должен утверждать ПФР, что он и сделал.

С 19 августа также поменяются формы отчетов, которые работодатели сдают в ПФР — СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3.

При численности свыше 10 человек отчеты надо сдавать только электронно.

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