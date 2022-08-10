При поездке домой на несколько дней ставка НДФЛ у иностранца на патенте не меняется, объяснил эксперт

Иностранный работник на патенте захотел съездить домой на несколько дней.

Эксперт в сервисе «Клерк.Консультации» пояснила, что Налоговый кодекс не регулирует право иностранцев с патентом выезжать на время за пределы страны. И трудовые отношения он не регулирует.

Ставка НДФЛ у иностранца на патенте также не меняется из-за пересечения им границы РФ.

И если работника не увольняют, то извещать миграционную службу не его поездке не нужно.

Недавно на "Клерке" писали, что в Москве патенты для мигрантов станут электронными. А если наняли домработницу-иностранку на патенте, то нужно за нее платить страховые взносы.