Тинькофф решил все-таки оставить SWIFT-переводы для физлиц. Но не для всех

Журналисты РБК выяснили, что несмотря на приостановку до 1 октября SWIFT-переводов для физлиц, в банке все же будет возможность совершать такие переводы.

Мы проверили информацию и вот что нам сказали в техподдержке:

Минимальная сумма перевода — 20 тыс. долларов, евро или фунтов.

В банке говорят, что срок перевода — семь рабочих дней. При этом есть и комиссия, она составит 0,5%.

Ранее мы писали, что комиссию для SWIFT-переводов Тинькофф ввел и для юрлиц.

Возможности для совершения SWIFT-переводов в целом в России уменьшаются, т.к. это в большей степени зависит от западной платежной инфраструктуры. Между тем, еще с марта российские банки стали отключать от системы SWIFT.