Налоговики не доказали прямую связь косвенных расходов с производством и проиграли суд

В учетной политике компания указала, что услуги подрядчиков по ремонту съемного производственного оборудования списываются на затраты как косвенные.

При проверке налоговики посчитали эти расходы прямыми, которые списываются не сразу, а по мере реализации товаров, работ, услуг.

Суд поддержал компанию, указав, что налоговая не доказала, что эти ремонтные работы являются составной частью технологического процесса компании.

При подписании актов выполненных работ не было известно, на каком изделии будут установлены отремонтированные узлы оборудования и поэтому эти работы невозможно учесть как оконченные по отношению к конкретному имуществу.

Тот факт, что такие расходы учитывались на счете 10 и списывались на счет 20 с затратами производства на выпуск промышленной продукции не означает, что все расходы на счете 20 следует учитывать как прямые.

Так сказал суд в Постановлении АС СКО от 01.06.2022 по делу № А32-50673/2020ОАО.

Лицензионные платежи, полученные директором компании, можно учесть в расходах и о том, как признать расходы по цессии, разъяснил Минфин.