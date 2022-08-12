Сотрудника с ненормированным днем можно задержать после работы, но нельзя вызывать из дома, когда он уже ушел

Об этом сообщает Роструд, комментируя ситуацию, когда работник постоянно находится «на чеку», его могут привлечь к работе в любой момент.

Человек в пятницу доработал, ушел домой, но расслабляться ему нельзя. Через несколько часов работодатель требует от него еще поработать удаленно 2 часа. Потом человек до утра ждет распоряжений. В субботу утром ему сообщают — работает он сегодня или может отдыхать.

Все это работодатель аргументирует ненормированным рабочим днем.

Но нормально ли, что приходится дорабатывать не сразу вечером после окончания рабочего времени, а через несколько часов?

Ненормально, отвечает Роструд.

Ранее Роструд пояснял, что сотрудника с ненормированным днем нельзя по ночам вызывать на работу.

Кстати, народ требует прикрыть в ТК лазейку, позволяющую работодателям заставлять сотрудников работать сверхурочно, прикрываясь при этом статьей о ненормированном дне.