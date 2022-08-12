Трудовое право

Сотрудника с ненормированным днем можно задержать после работы, но нельзя вызывать из дома, когда он уже ушел

Ненормированный рабочий день не предполагает разрыва рабочего времени.

Версия для печати

Об этом сообщает Роструд, комментируя ситуацию, когда работник постоянно находится «на чеку», его могут привлечь к работе в любой момент.

Человек в пятницу доработал, ушел домой, но расслабляться ему нельзя. Через несколько часов работодатель требует от него еще поработать удаленно 2 часа. Потом человек до утра ждет распоряжений. В субботу утром ему сообщают — работает он сегодня или может отдыхать.

Все это работодатель аргументирует ненормированным рабочим днем.

Но нормально ли, что приходится дорабатывать не сразу вечером после окончания рабочего времени, а через несколько часов?

Ненормально, отвечает Роструд.

Ранее Роструд пояснял, что сотрудника с ненормированным днем нельзя по ночам вызывать на работу.

Кстати, народ требует прикрыть в ТК лазейку, позволяющую работодателям заставлять сотрудников работать сверхурочно, прикрываясь при этом статьей о ненормированном дне.

 

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

КИК

Государств и территорий, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, стало меньше

ФНС подготовила новый перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с российскими налоговиками. Если КИК российского бизнесмена находится в такой юрисдикции, то прибыль иностранной компании будет облагаться налогом на прибыль в России.

Повышение квалификации

Налог на имущество физических лиц

Предпринимательница доказала, что использовала квартиру в бизнесе. Суд отменил начисления по налогу на имущество

ИП вправе оформить свою жилую недвижимость как имущество, которое используется в бизнесе. Тогда платить налог на имущество физлиц не придется.

Пониженный тариф страховых взносов

Компания соответствовала критериям МСП, но в реестре ее не было. Налоговики доначислили взносы

Компания может соответствовать признакам МСП, но надо проверить, включена ли она в реестр субъектов МСП. Если нет, льготы для малого бизнеса применять нельзя.

Мероприятия

Разместить
Ведение бизнеса

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса

Тренды на экологичность, ответственность и устойчивое развитие набирают все большее обороты. Сегодня мало просто создать компанию, нужно организовать ее так, чтобы она отвечала требованиям экологичности и социальной ответственности. Сегодня разберемся, что такое ESG, как формируется ESG-рейтинг и можно ли создать компанию, отвечающую требованиям ESG.

ESG-рейтинг. Как оценивают компании и почему это новый тренд для бизнеса
ФСБУ Аренда

Бухгалтерский учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018: упрощенный и основной порядок

Прошло уже полгода как все начали применяться новые ФСБУ, но ФСБУ 25/2018 «Аренда» до сих пор вызывает вопросы у бухгалтеров. Мало кто понимает, как работать с ФСБУ, как учитывать аренду и вести это в 1С. Разбираемся с бухгалтерским учетом аренды у арендатора вместе с экспертом Верой Сокуренко.

Бухгалтерский учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018: упрощенный и основной порядок
Иностранные работники

Чёрный список мигрантов: где проверить нового иностранного сотрудника?

Россия долгие годы остается привлекательной для мигрантов из разных стран мира, особенно из дружественных стран бывшего СССР. Трудовых переселенцев привлекает многое: стабильный социально-экономический уровень в РФ, большой выбор на рынке труда, доступное основное и дополнительное образование.

Чёрный список мигрантов: где проверить нового иностранного сотрудника?
Читать еще