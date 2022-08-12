Страховщики отказываются возвращать деньги заемщикам, досрочно погасившим кредит

Клиенты страховых компаний СОГАЗ, «АльфаСтрахование-Жизнь», «Согласие-Вита» пожаловались, что не могут вернуть часть страховой премии, когда досрочно выплатили потребкредит, автокредит или ипотеку. Особенно когда страховку навязал сотрудник банка.

Формально страховщики закон не нарушают. Частичный возврат премии зависит от условий договора.

Если написано, что страховая сумма неизменна на всем сроке договора, а этот срок и страховая выплата не зависят от досрочного погашения и от остатка по кредиту, то премию не вернут. Если же выплата связана с остатком долга по кредиту, то при досрочном погашении премию частично вернут.

Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на разъяснения юристов страховщиков.

Клиенты банков завалили ЦБ жалобами на комиссии за хранение валюты. Тоже безрезультатно. Каждая шестая жалоба вызвана санкциями.