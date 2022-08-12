Штрафы за налоговые нарушения

Смягчающие и отягчающие обстоятельства взаимоуничтожаются — не оказывают влияния на штраф. Так решил суд

Налоговики доначислили компании НДС со штрафом, увеличенным вдвое за повторное нарушение — 80%. Но компания сослалась на смягчающие обстоятельства — санкции и экономическую ситуацию. Суд решил, что штраф в этой ситуации увеличивать вдвое не стоит.

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На размер штрафа влияют смягчающие и отягчающие обстоятельства. АС Москвы в решении от 01.08.2022 № А40-76756/2022 принял во внимание и те, и другие.

Если есть смягчающие обстоятельства, штраф должны снизить как минимум в два раза. А если отягчающие — в два раза увеличить.

Перечень смягчающих обстоятельств открытый. А отягчающее обстоятельство только одно — рецидив. Повторное нарушение.

Налоговики посчитали, что если нарушение повторное, то штраф должен быть 40% х 2 = 80%. Смягчающие обстоятельства не приняли во внимание.

Суд решил, что это ошибка. Расчет должен быть таким: 40% х 2 : 2 = 40%.

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Штрафы за налоговые нарушения

Смягчающие и отягчающие обстоятельства взаимоуничтожаются — не оказывают влияния на штраф. Так решил суд

Налоговики доначислили компании НДС со штрафом, увеличенным вдвое за повторное нарушение — 80%. Но компания сослалась на смягчающие обстоятельства — санкции и экономическую ситуацию. Суд решил, что штраф в этой ситуации увеличивать вдвое не стоит.

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