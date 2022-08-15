Бухгалтеры IT-компаний на УСН ждут разъяснений Минфина по поводу новой нормы о пониженных взносах

Это упоминание главы 25 НК применительно к праву на пониженные взносы смущает бухгалтеров. Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».
Эта формулировка появилась в НК недавно. Она внесена Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ. Об этом мы рассказывали тут.
Вот так изменился абзац 3 пункта 5 статьи 427 НК:
Было
Стало
доля доходов от реализации..... составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации....
по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК, не менее 70% составляют доходы: ....
У бухгалтеров возник вопрос — может ли компания на УСН применять льготу по взносам или теперь такое право есть только у айтишников на общем режиме?
Разъяснений от Минфина и ФНС по этому вопросу пока не было.
Как только они появятся, мы обязательно оповестим наших читателей.
А пока остается только предполагать, что имели в виду законодатели, вставляя такую формулировку в норму о пониженных взносах. Приглашаем вас принять участие в опросе.