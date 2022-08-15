Бухгалтеры IT-компаний на УСН ждут разъяснений Минфина по поводу новой нормы о пониженных взносах

Это упоминание главы 25 НК применительно к праву на пониженные взносы смущает бухгалтеров. Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Эта формулировка появилась в НК недавно. Она внесена Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ. Об этом мы рассказывали тут.

Вот так изменился абзац 3 пункта 5 статьи 427 НК:

Было Стало доля доходов от реализации..... составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации.... по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК , не менее 70% составляют доходы: ....

У бухгалтеров возник вопрос — может ли компания на УСН применять льготу по взносам или теперь такое право есть только у айтишников на общем режиме?

Разъяснений от Минфина и ФНС по этому вопросу пока не было.

Как только они появятся, мы обязательно оповестим наших читателей.

А пока остается только предполагать, что имели в виду законодатели, вставляя такую формулировку в норму о пониженных взносах. Приглашаем вас принять участие в опросе.