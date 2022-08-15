Страховые взносы

Бухгалтеры IT-компаний на УСН ждут разъяснений Минфина по поводу новой нормы о пониженных взносах

Для льготы по взносам IT-компания должна соблюдать условие о доле профильных доходов в 70%. Но в число льготных доходов идут те, которые учитываются для налоговой базы по главе 25 НК (налог на прибыль).

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Это упоминание главы 25 НК применительно к праву на пониженные взносы смущает бухгалтеров. Обсуждение идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Эта формулировка появилась в НК недавно. Она внесена Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ. Об этом мы рассказывали тут.

Вот так изменился абзац 3 пункта 5 статьи 427 НК:

Было

Стало

доля доходов от реализации..... составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации....

по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК, не менее 70% составляют доходы: ....

У бухгалтеров возник вопрос — может ли компания на УСН применять льготу по взносам или теперь такое право есть только у айтишников на общем режиме?

Разъяснений от Минфина и ФНС по этому вопросу пока не было.

Как только они появятся, мы обязательно оповестим наших читателей.

А пока остается только предполагать, что имели в виду законодатели, вставляя такую формулировку в норму о пониженных взносах. Приглашаем вас принять участие в опросе.

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