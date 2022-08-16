Трудовые отношения

Одинокую мать нельзя уволить, даже если у нее нет статуса матери-одиночки

Перед увольнением по сокращению штата работодатель запросил в соцзащите сведения о сотруднице. Чиновники ответили, что статуса матери-одиночки у сотрудницы нет. Женщину сократили.

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Первая инстанция сказала, что при увольнении не было нарушений.

Но 1-й КСОЮ в определении от 27.06.2022 № 88-14515/2022 посчитал, что работодатель не прав и восстановил сотрудницу.

У женщины не было статуса одинокой матери, но ее могли приравнять к данной категории. Перечень таких случаев открытый.

Работница одна воспитывала ребенка, находилась в разводе и не получала алиментов.

Суды часто встают на сторону уволенных сотрудников, например, когда работнику не дали время для объяснений причины прогула или когда у водителя требуют категории прав, которая ему не нужна для работы.

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Трудовые отношения

Одинокую мать нельзя уволить, даже если у нее нет статуса матери-одиночки

Перед увольнением по сокращению штата работодатель запросил в соцзащите сведения о сотруднице. Чиновники ответили, что статуса матери-одиночки у сотрудницы нет. Женщину сократили.

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