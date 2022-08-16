Работник два года не ходил на работу. Роструд объяснил, как в таком случае определять дату увольнения

Работник длительное время — более двух лет не выходил на работу. Наконец работодатель собрал документы, что неявка — это прогул.

По закону уволить такого работника нужно в последний день, когда он еще был на работе.

Но пока работодатель выясняет причины неявки, работник находится в штате организации. Его отражают в табеле, учитывают в отчетах, которые сдают в налоговую инспекцию и ПФР.

Если работника уволить задним числом, получится, что ПФР все это время получал данные об уволенном сотруднике.

Тем не менее, эксперт Роструда на сайте онлайнинспекция.рф. подтвердил, что дата увольнения за прогул — последний день работы. Если после прогула человек не приступал к трудовым обязанностям, это последний рабочий день перед прогулом.

Также обратите внимание, что у работодателя есть три дня на сдачу отчета в ЦЗН после увольнения сотрудника, а у сотрудника есть 2 дня на то, чтоб объяснить причину прогула.