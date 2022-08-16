Трудовые отношения

Работник два года не ходил на работу. Роструд объяснил, как в таком случае определять дату увольнения

Если документы о прогуле оформили намного позже дня, когда работник последний раз был на работе, то датой увольнения будет последний рабочий день перед прогулом.

Версия для печати

Работник длительное время — более двух лет не выходил на работу. Наконец работодатель собрал документы, что неявка — это прогул.

По закону уволить такого работника нужно в последний день, когда он еще был на работе.

Но пока работодатель выясняет причины неявки, работник находится в штате организации. Его отражают в табеле, учитывают в отчетах, которые сдают в налоговую инспекцию и ПФР.

Если работника уволить задним числом, получится, что ПФР все это время получал данные об уволенном сотруднике.

Тем не менее, эксперт Роструда на сайте онлайнинспекция.рф. подтвердил, что дата увольнения за прогул — последний день работы. Если после прогула человек не приступал к трудовым обязанностям, это последний рабочий день перед прогулом.

Также обратите внимание, что у работодателя есть три дня на сдачу отчета в ЦЗН после увольнения сотрудника, а у сотрудника есть 2 дня на то, чтоб объяснить причину прогула.

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Трудовые отношения

Трудовой договор с единственным учредителем. Почему специалисты не согласны с министрами

Минтруд решил, что генеральный директор, который является 100% учредителем, не может себе платить заработную плату. Свое мнение Минтруд сформулировал в двух письмах: № 14-5/ООГ-2808 от 27.04.2022 и № 14-6/ООГ-4038 от 17.06.2022. Стоит ли напрямую применять данное письмо к действию? Разбираемся.

Трудовой договор с единственным учредителем. Почему специалисты не согласны с министрами
Трудовые отношения

Одинокую мать нельзя уволить, даже если у нее нет статуса матери-одиночки

Перед увольнением по сокращению штата работодатель запросил в соцзащите сведения о сотруднице. Чиновники ответили, что статуса матери-одиночки у сотрудницы нет. Женщину сократили.

Читать еще