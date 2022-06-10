💣 После увольнения сотрудника у работодателя есть 3 дня на сдачу отчета в ЦЗН. Новое разъяснение Минтруда

Как только в компании освободилось рабочее место, об этом надо немедленно сообщить в ЦЗН.

Те, у кого численность до 25 человек, могут сдать отчет на бумаге. Остальные — электронно через портал «Работа в России».

Отметим, что ни в законе о занятости, ни в правилах сдачи отчетов в ЦЗН не прописан срок по сведениям о вакансиях, что вызывает вопросы у работодателей.

Сначала Минтруд молчал про сроки и уклонялся от ответа. О разъяснениях ведомства читайте тут и тут.

Потом вышло письмо № 16-1/В-378 от 04.05.2022, в котором указан срок — в течение 10 рабочих дней после окончания месяца. Об этом читайте тут.

Сейчас вышло новое письмо № 16-1/ООГ-2182 от 30.05.2022, в котором указан срок — не позднее 3 рабочих дней после дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В случае замещения свободного рабочего места вакантной должности надо отправить сообщение в ЦЗН не позднее следующего рабочего дня со дня замещения, заявляет Минтруд.

Таким образом, по мнению Минтруда, надо отчитаться в ЦЗН за 3 дня после увольнения сотрудника (его место на какое-то время освобождается), и за 1 день — после приема нового сотрудника (что свободное место уже занято).

При этом ведомство напомнило про штраф, который грозит работодателям-нарушителям — до 5 тыс. рублей.

Таблица с видами и сроками отчетов в ЦЗН — здесь.

В комментариях к материалам на эту тему наши читатели часто пишут, что не сдают никакие отчеты в ЦЗН.

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