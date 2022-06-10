Трудовые отношения

💣 После увольнения сотрудника у работодателя есть 3 дня на сдачу отчета в ЦЗН. Новое разъяснение Минтруда

Совсем недавно Минтруд утверждал, что отчет о вакансиях в ЦЗН надо сдавать на 10-ый рабочий день после окончания месяца. Но теперь вышло новое разъяснение, в котором срок сдачи – 3 рабочих дня с момента образования вакансии.

Версия для печати

Как только в компании освободилось рабочее место, об этом надо немедленно сообщить в ЦЗН.

Те, у кого численность до 25 человек, могут сдать отчет на бумаге. Остальные — электронно через портал «Работа в России».

Отметим, что ни в законе о занятости, ни в правилах сдачи отчетов в ЦЗН не прописан срок по сведениям о вакансиях, что вызывает вопросы у работодателей.

Сначала Минтруд молчал про сроки и уклонялся от ответа. О разъяснениях ведомства читайте тут и тут.

Потом вышло письмо № 16-1/В-378 от 04.05.2022, в котором указан срок — в течение 10 рабочих дней после окончания месяца. Об этом читайте тут.

Сейчас вышло новое письмо № 16-1/ООГ-2182 от 30.05.2022, в котором указан срок — не позднее 3 рабочих дней после дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В случае замещения свободного рабочего места вакантной должности надо отправить сообщение в ЦЗН не позднее следующего рабочего дня со дня замещения, заявляет Минтруд.

Таким образом, по мнению Минтруда, надо отчитаться в ЦЗН за 3 дня после увольнения сотрудника (его место на какое-то время освобождается), и за 1 день — после приема нового сотрудника (что свободное место уже занято).

При этом ведомство напомнило про штраф, который грозит работодателям-нарушителям — до 5 тыс. рублей.

Таблица с видами и сроками отчетов в ЦЗН — здесь.

В комментариях к материалам на эту тему наши читатели часто пишут, что не сдают никакие отчеты в ЦЗН.

Мы решили провести опрос на эту тему.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь.

Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе
Трудовые отношения

💣 После увольнения сотрудника у работодателя есть 3 дня на сдачу отчета в ЦЗН. Новое разъяснение Минтруда

Совсем недавно Минтруд утверждал, что отчет о вакансиях в ЦЗН надо сдавать на 10-ый рабочий день после окончания месяца. Но теперь вышло новое разъяснение, в котором срок сдачи – 3 рабочих дня с момента образования вакансии.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Валютный рынок

Сбербанк приостановил платежи по внешнеторговым договорам в юанях

Юань временно не может использоваться корпоративными клиентами для расчетов через Сбербанк. Это произошло из-за действий банка-корреспондента. В настоящее время ведется работа с банком-партнером из КНР по возобновлению платежей.

Управленческий учет

Как освоить управленческий учет и повысить прибыль бизнеса

Ловите подборку обучающих продуктов для главбуха, финдира, гендира и предпринимателя. Пройдя обучение, вы овладеете управленческим учетом и научитесь управлять финансами. Бонус: всё про налоговую оптимизацию!

Как освоить управленческий учет и повысить прибыль бизнеса