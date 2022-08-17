УК РФ

Для схемы ухода от НДС с липовыми вычетами хотят ввести новую статью Уголовного кодекса

Сейчас в УК нет отдельной статьи, которую однозначно можно было бы вменять бизнесменам, которые проводят махинации с НДС. Это недоразумение хотят исправить. МВД, СК и ФНС готовят законопроект с поправками в УК.

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Речь идет о так называемом бумажном НДС, фиктивных счетах-фактурах, сделках с фирмами-однодневками.

Это отдельный вид незаконной предпринимательской деятельности и для него должна быть отдельная статья, отметили в СК.

Сейчас незаконное возмещение НДС идет как хищение по ч. 3,4 ст. 159 УК («Мошенничество»). При этом до сих пор не решен вопрос, как квалифицировать деятельность организаторов «площадок» по уходу от НДС.

При этом в ФНС считают, что в УК надо разграничить случаи, когда компания не доплатила НДС, и когда вся деятельность направлена только на воровство НДС, пишет RTVI.

Кстати, в марте 2022 в Думу вносили законопроект, где в УК добавляются новые статьи 173.2: «Фальсификация документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности» и 159.7 «Мошенничество в налоговой сфере».

Отметим, что в 2021 году выявлены незаконные налоговые вычеты по НДС на сумму 1 трлн рублей.

По своей сути такая деятельность — это «лжепредпринимательство», то есть создание видимости законной деятельности для обеспечения налоговых льгот третьих лиц, говорится в пояснительной записке к это проекту.

Организаторы схем получают доход за услуги по созданию фиктивных деклараций по НДС.

Подобные преступные группы близки к осуществляющим незаконную банковскую деятельность. Но они не подпадают под ст. 172 УК. Поэтому нужна отдельная статья.

Этот проект был отклонен, так как на него нет заключения кабмина. В осеннюю сессию налоговики и правоохранители намерены внести в ГД свой проект поправок в УК по поводу схем с НДС.

 

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