Имущественный вычет

Сбер начал передавать в ФНС данные для упрощенного имущественного вычета по НДФЛ

Клиенты Сбера получили возможность оформить имущественные вычеты на покупку жилья и проценты по ипотеке в упрощенном порядке.

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Напомним, упрощенный порядок был введен в мае 2021 года, но до сих пор оформить таким способом имущественный вычет могли только клиенты ВТБ.

Теперь к обмену с ФНС присоединился еще один банк.

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Впрочем, в перечне по имущественному вычету Сбер был еще пару месяцев назад, но, очевидно, система полноценно заработала только сейчас.

Оформить упрощенный вычет можно без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Система сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете.

От человека требуется лишь проверить и подписать его.

Кстати, по расходам с 2023 года можно будет оформить в упрощенном порядке и социальный налоговый вычет. Такие поправки внесут в НК.

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