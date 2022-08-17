Сбер начал передавать в ФНС данные для упрощенного имущественного вычета по НДФЛ

Напомним, упрощенный порядок был введен в мае 2021 года, но до сих пор оформить таким способом имущественный вычет могли только клиенты ВТБ.

Теперь к обмену с ФНС присоединился еще один банк.

Впрочем, в перечне по имущественному вычету Сбер был еще пару месяцев назад, но, очевидно, система полноценно заработала только сейчас.

Оформить упрощенный вычет можно без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Система сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете.

От человека требуется лишь проверить и подписать его.

Кстати, по расходам с 2023 года можно будет оформить в упрощенном порядке и социальный налоговый вычет. Такие поправки внесут в НК.