УСН

ТСН на упрощенке не включает коммуналку в доход

Для базы по УСН не учитываются доходы ТСЖ, ТСН, УК в оплату оказанных собственникам коммунальных услуг (при наличии договоров ресурсоснабжения).

Версия для печати

Такое разъяснение дает эксперт Константин Чупырь в ответ на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».

О том, что доходы в виде коммуналки, собранной с жильцов, не идут в доходы, сказано в п. 1.1 ст. 346.15 НК. Такая норма была введена в НК Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Минфин в письме от 23.03.2020 № 03-11-06/2/22270 уточнил, что такие доходы не надо учитывать и при подсчете минимального налога по УСН.

Вместе с тем для перехода на УСН нужно соблюдать лимит дохода. Для расчета этого лимита необлагаемые доходы в виде коммуналки учитываются. На это указывает Минфин в своем письме.

Кстати, раньше на тему доходов ТСЖ в части коммуналки были большие баталии. О том, как ТСЖ боролись за свои права, мы рассказывали в материале «ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться».

 

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Камеральные налоговые проверки

Возражения на акт камеральной налоговой проверки. Как составить

Получен акт камеральной проверки, и налогоплательщик не согласен с выводами, которые он содержит. Следующий шаг: это подача письменных возражений на акт в целом или частично (ст. 100 НК). На это отведен месяц со дня получения акта проверки (п. 6 ст. 100 НК). Рассказываем, что при этом необходимо учитывать.

Возражения на акт камеральной налоговой проверки. Как составить

Повышение квалификации

Мошенничество

«Липовые» Госуслуги предлагают оформить возврат НДС на банковскую карту

Мошенники имитируют страницы портала Госуслуг и сайта Россия 24. Физлицам предлагают оформить возврат НДС через некий «единый компенсационный центр». Ссылаются на постановление правительства.

УК РФ

Для схемы ухода от НДС с липовыми вычетами хотят ввести новую статью Уголовного кодекса

Сейчас в УК нет отдельной статьи, которую однозначно можно было бы вменять бизнесменам, которые проводят махинации с НДС. Это недоразумение хотят исправить. МВД, СК и ФНС готовят законопроект с поправками в УК.

Мероприятия

Разместить
Субсидии для бизнеса

Российские производители получат субсидию на телерекламу, если попадут в реестр Минпромторга

Минпромторг с 18 августа начнет принимать заявки от российских организаций, которые выпускают потребительские непродовольственные товары. Чиновники сформируют реестр производителей и выплатят им субсидии.

Банковские карты

Как россияне выбирают дебетовые карты и каким количеством карт пользуются

Сложно найти человека, который не пользуется дебетовой картой: на нее получают зарплату и социальные выплаты, ими расплачиваются в магазинах и так далее. Эксперты финансового портала Bankiros.ru провели исследование и узнали, как россияне выбирают дебетовые карты, каким банкам доверяют и какое количество карт используют.

Как россияне выбирают дебетовые карты и каким количеством карт пользуются
Пенсии

Что работодателю нужно знать о сотрудничестве с предпенсионерами

У сотрудников предпенсионного возраста есть право на льготы и гарантии от работодателя. Рассказываем, кто такие предпенсионеры, и что нужно учесть при работе с ними, чтобы не подвергнуться административной и даже уголовной ответственности.

Что работодателю нужно знать о сотрудничестве с предпенсионерами
Читать еще