ТСН на упрощенке не включает коммуналку в доход

Такое разъяснение дает эксперт Константин Чупырь в ответ на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации».

О том, что доходы в виде коммуналки, собранной с жильцов, не идут в доходы, сказано в п. 1.1 ст. 346.15 НК. Такая норма была введена в НК Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Минфин в письме от 23.03.2020 № 03-11-06/2/22270 уточнил, что такие доходы не надо учитывать и при подсчете минимального налога по УСН.

Вместе с тем для перехода на УСН нужно соблюдать лимит дохода. Для расчета этого лимита необлагаемые доходы в виде коммуналки учитываются. На это указывает Минфин в своем письме.

Кстати, раньше на тему доходов ТСЖ в части коммуналки были большие баталии. О том, как ТСЖ боролись за свои права, мы рассказывали в материале «ФНС против ТСЖ. Кто кого? Если победят фискалы, жильцам придется раскошелиться».