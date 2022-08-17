Смягчающие обстоятельства снижают штраф, а пени остаются прежними — решение суда

АС Московского округа в постановлении от 25.07.2022 № А40-218539/2021 посчитал, что коллеги ошиблись. Пени нельзя снижать из-за смягчающих обстоятельств.
Налоговый кодекс требует учитывать смягчающие обстоятельства, когда определяют размер штрафа. Однако снижение штрафа не освобождает от необходимости компенсировать убытки бюджету.
Пеня — это компенсация. Налоговый кодекс не содержит норм, которые позволили бы снизить размер такой компенсации.
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