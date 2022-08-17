Штрафы за налоговые нарушения

Смягчающие обстоятельства снижают штраф, а пени остаются прежними — решение суда

Компания убедила АС города Москвы, что из-за COVID-19 нужно снижать любые санкции: и штрафы, и пени. Суд первой инстанции снизил пени с 1 млн руб. до 0,3 млн. руб. Но кассация отменила это решение.

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АС Московского округа в постановлении от 25.07.2022 № А40-218539/2021 посчитал, что коллеги ошиблись. Пени нельзя снижать из-за смягчающих обстоятельств.

Налоговый кодекс требует учитывать смягчающие обстоятельства, когда определяют размер штрафа. Однако снижение штрафа не освобождает от необходимости компенсировать убытки бюджету.

Пеня — это компенсация. Налоговый кодекс не содержит норм, которые позволили бы снизить размер такой компенсации.

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Штрафы за налоговые нарушения

Смягчающие обстоятельства снижают штраф, а пени остаются прежними — решение суда

Компания убедила АС города Москвы, что из-за COVID-19 нужно снижать любые санкции: и штрафы, и пени. Суд первой инстанции снизил пени с 1 млн руб. до 0,3 млн. руб. Но кассация отменила это решение.

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