Штрафовать за непредоставление ненужных для проверки документов теперь нельзя

ФСС оштрафовал организацию за непредоставление на проверку устава, справки о банковском счете и аналитических регистров.

Суд сказал, что в в этих документах нет сведений, нужных для проверки. И отменил штраф.

Данные об месте нахождения организации и видах деятельность есть в ЕГРЮЛ. Кассы у организации не было и все расчеты велись безналично. Поэтому запрошенные документы не могли повлиять на проверку.

Такой вывод сделан АС Дальневосточного округа в Постановление от 30.06.2022 по делу N А73-19256/2021.

Недавно на «Клерке» писали о том, что требование об уплате налога можно выставить, даже если срок проверки нарушен , а также о том как проходят проверки бизнеса.