Тем, у кого есть нарушения по НДС, налоговики откажут в ускоренном возмещении налога

Чтобы возместить НДС по ускоренной схеме компания должна:

не находится в процессе реорганизации или ликвидации;

не быть в процессе банкротства.

Возместить можно сумму НДС, не превышающую совокупный объем налогов и страховых взносов, уплаченных за предшествующий календарный год.

Кстати, налоговики недавно провели кампанию по оповещению о сумме уплаченных налогов, чтобы бизнес знал, сколько НДС он может возместить (если у него в принципе есть основание для возмещения).

Если же у налоговиков есть сведения о возможных нарушениях по НДС (в том числе за предыдущие годы), они могут отказать в возмещении НДС в заявительном порядке, предупреждает ФНС.

О том, как считать сумму уплаченных налогов за 2021 год для лимита на возмещение НДС в 2022 году, ФНС рассказала в письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.