Домохозяйкам хотят платить ежемесячное пособие

Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР.
Право на пособие хотят дать неработающим гражданам, которые дома:
- готовят еду;
- стирают и гладят;
- шьют и вяжут;
- ухаживают за одеждой и обувью;
- убираются;
- делают другую работу по дому;
- делают покупки;
- ухаживают за детьми;
- ухаживают за инвалидами 1 группы;
- ухаживают за престарелыми родителями.
Размер пособия — прожиточный минимум (ПМ). Платить его планируют тем, у кого доход на члена семьи меньше двух ПМ.
В пояснительно записке сказано, что все эти дела в основном лежат на женщинах.
Ради присмотра за детьми и ухода за пожилыми некоторые женщины не работают. Если у мужа низкая зарплата, семье приходится туго.
Новое пособие улучшит демографическую ситуацию в стране, обеспечит социальную стабильность в обществе, уверены авторы проекта.