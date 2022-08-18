Домохозяйкам хотят платить ежемесячное пособие

Авторы законопроекта — депутаты от ЛДПР.

Право на пособие хотят дать неработающим гражданам, которые дома:

готовят еду;

стирают и гладят;

шьют и вяжут;

ухаживают за одеждой и обувью;

убираются;

делают другую работу по дому;

делают покупки;

ухаживают за детьми;

ухаживают за инвалидами 1 группы;

ухаживают за престарелыми родителями.

Размер пособия — прожиточный минимум (ПМ). Платить его планируют тем, у кого доход на члена семьи меньше двух ПМ.

В пояснительно записке сказано, что все эти дела в основном лежат на женщинах.

Ради присмотра за детьми и ухода за пожилыми некоторые женщины не работают. Если у мужа низкая зарплата, семье приходится туго.

Новое пособие улучшит демографическую ситуацию в стране, обеспечит социальную стабильность в обществе, уверены авторы проекта.