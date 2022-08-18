IT-компаний смогут проще получить кредиты

Кредиты будут выдавать под 1% годовых. При этом аккредитованная ИТ-организация:
- может применять налоговые льготы,
- вправе выплачиват дивиденды, но не за счет льготного кредита,
- иметь депозиты по ставке выше чем льготный кредит,
- не обязана индексировать заработную плату.
Проект уже опубликован.
Ожидают, что такие доступные кредиты помогут развитию и внедрению российского программного обеспечения и сохранят нужный уровень импортонезависимости.
Тем временем попасть в реестр отечественного ПО становится сложнее и крупные российские банки уже потеряли статус IT-компаний.