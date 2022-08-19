Хотят ввести страхование утраты заработка. На эти цели в новый соцфонд пойдет 1,5% НДФЛ

Страховка будет работать при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости.
Финансирование этого страхования предложили сделать за счет 1 – 1,5% НДФЛ.
Для работников, которые не имеют необходимого страхового стажа, должны быть предусмотрены социальные выплаты за счет бюджетных средств, уточнили в ФНПР.
При такой схеме ни работники, ни работодатели ничего дополнительно платить не будут.
Страховщиком хотят назначить новый Фонд пенсионного и социального страхования.
Это положительно скажется на уровне доходов людей и повысит заинтересованность их самих в легализации трудовых отношений, считают в ФНПР.
Кроме того, в ФНПР разработали процедуру упрощенного заключения трудовых договоров, в которой активная роль отводится работнику.
Все эти меры направлены на борьбу с теневой занятостью.