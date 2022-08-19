Трудовое право

Хотят ввести страхование утраты заработка. На эти цели в новый соцфонд пойдет 1,5% НДФЛ

Федерация независимых профсоюзов предложила ввести новый обязательный вид социального страхования полной или частичной утраты заработка.

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Страховка будет работать при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости.

Финансирование этого страхования предложили сделать за счет 1 – 1,5% НДФЛ.

Для работников, которые не имеют необходимого страхового стажа, должны быть предусмотрены социальные выплаты за счет бюджетных средств, уточнили в ФНПР.

При такой схеме ни работники, ни работодатели ничего дополнительно платить не будут.

Страховщиком хотят назначить новый Фонд пенсионного и социального страхования.

Это положительно скажется на уровне доходов людей и повысит заинтересованность их самих в легализации трудовых отношений, считают в ФНПР. 

Кроме того, в ФНПР разработали процедуру упрощенного заключения трудовых договоров, в которой активная роль отводится работнику.

Все эти меры направлены на борьбу с теневой занятостью.

 

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