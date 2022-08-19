Валютные операции

Физлицам разрешили получать дивиденды от российских компаний на зарубежный счет

Перевести можно только на счет в зарубежную дочку российского банка и не больше $1 млн в месяц.

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Такое решение приняла правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Речь идет о средствах, полученных в виде дивидендов по акциям российских эмитентов и отчислений от прибыли ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

Счет или вклад, на который можно перевести деньги, должен быть открыт в зарубежном банке, созданным по закону РФ и имеющему лицензию ЦБ.

Напомним, что в июле 2022 года указом президента нельзя было переводить на счета в иностранных банках дивиденды и прибыль. Теперь это запрет отменен.

С 28 февраля 2022 года резидентам запретили зачислять валюту на свои счета. А затем опять разрешили.  А июль стал рекордным месяцем по покупке валюты физлицами.

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