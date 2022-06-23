Власти смягчили ограничения на операции с валютой

Также физлица-резиденты смогут зачислять валюту, полученную от операций с ценными бумагами, на свои зарубежные счета от:
- операций по зачислению на свои зарубежные счета валюты, полученной от нерезидентов по операциям с ценными бумагами;
- в результате погашения ценных бумаг, учитываемых иностранным депозитарием.
Зачислять резидентам валюту на свои счета было запрещено с 28 февраля 2022 года. Позже Центробанк разрешил инвесторам с разрешения властей зачислять выручку от продажи ценных бумаг на зарубежные брокерские счета.
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