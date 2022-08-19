Эксперты пугают, что все смартфоны в России могут заблокировать. Прогнозируют возвращение кнопок и SMS

По словам председателя Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Натальи Касперской серьезный кибервойны против России пока нет.
Однако она возможна. Блокировка смартфонов — это как раз признак такой кибервойны.
Краха инфраструктуры не будет. Альтернативой станет переход на кнопочные телефоны или электронную почту.
Бороться с этим можно только с помощью импортозамещения, сказала Касперская.
Об этом сообщили Известия.
Из-за санкций против российских карт Visa и Mastercard заставили людей обращаться в банки СНГ и сттартапам с российскими корнями отказывают в регистрации в «офшорах» США.