Налоговые проверки

Налоговики не вправе ставить свои условия для применения льготы — решение суда

Налоговая отказала в праве на льготу по налогу на имущество. Объяснила тем, что договоры аренды не зарегистрированы. Суд сказал, что организация и не должна была этого делать — в законе нет такого условия.

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Региональный закон установил льготу по налогу на имущество для арендодателей, которые снизили арендаторам арендную плату в 2020 году.

Компания предоставила на проверку договоры аренды. Однако они не были зарегистрированы. Налоговая доначислила налог.

АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 05.08.2022 № А27-18917/202 сказал, в законе нет такого условия. Компания правильно применила льготу.

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Налоговые проверки

Налоговики не вправе ставить свои условия для применения льготы — решение суда

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