НДФЛ удержали, а дивиденды никто не забрал. Суд объяснил, когда НДФЛ можно вернуть

ФНС посчитала, что срок исковой давности для возврата НДФЛ прошел. Его нужно было считать со дня, когда вернулись почтовые переводы. Суд с этим не согласился.

Решение о выплате дивидендов приняли 9 июня 2015 года.

Двум получателям деньги отправили почтой 1 июля 2015 года и в этот же день в бюджет перечислили НДФЛ с дивидендов.

13 и 14 августа 2015 года переводы вернули как нераспределенные.

9 июня 2021 года компания обратилась в суд, с требованием вернуть налог.

АС Северо-Кавказского округа в постановлении от 27.07.2022 № А32-28160/2021 сказал, что у получателя дивидендов есть три года, чтобы забрать их, с даты решения о выплате. То есть, невыплаченные дивиденды перестали быть доходом физлиц 11 июня 2018 года. Переплата по НДФЛ появилась только в этот день.

Так как раньше компания никак не могла знать, что получатель дивидендов не обратится за ними, то на 9 июня 2021 года срок исковой давности не истек.

С 2023 года НДФЛ нужно будет платить в бюджет с каждой выплаты и нужно пересчитать НДФЛ по ставке 30% если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом.