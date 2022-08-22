НДФЛ

НДФЛ удержали, а дивиденды никто не забрал. Суд объяснил, когда НДФЛ можно вернуть

Компания отправила дивиденды почтой и удержала с них НДФЛ. Почтовые переводы вернулись. Спустя семь лет компания вернула переплату по НДФЛ с этих дивидендов.

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ФНС посчитала, что срок исковой давности для возврата НДФЛ прошел. Его нужно было считать со дня, когда вернулись почтовые переводы. Суд с этим не согласился.

Решение о выплате дивидендов приняли 9 июня 2015 года.

Двум получателям деньги отправили почтой 1 июля 2015 года и в этот же день в бюджет перечислили НДФЛ с дивидендов.

13 и 14 августа 2015 года переводы вернули как нераспределенные.

9 июня 2021 года компания обратилась в суд, с требованием вернуть налог.

АС Северо-Кавказского округа в постановлении от 27.07.2022 № А32-28160/2021 сказал, что у получателя дивидендов есть три года, чтобы забрать их, с даты решения о выплате. То есть, невыплаченные дивиденды перестали быть доходом физлиц 11 июня 2018 года. Переплата по НДФЛ появилась только в этот день.

Так как раньше компания никак не могла знать, что получатель дивидендов не обратится за ними, то на 9 июня 2021 года срок исковой давности не истек.

С 2023 года НДФЛ нужно будет платить в бюджет с каждой выплаты и нужно пересчитать НДФЛ по ставке 30% если человек по итогам года стал налоговым нерезидентом.

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