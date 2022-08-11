С 2023 года с аванса по зарплате придется перечислять НДФЛ в бюджет

В связи с этим СМИ сообщают, что с 2023 года у работников уменьшится размер аванса.

Отчасти утверждение верное. Но есть один нюанс. Дело в том, что на практике бухгалтеры и сейчас выплачивают аванс за минусом НДФЛ. Только он не уходит в бюджет сразу после выплаты, а остается на расчетном счете до поры до времени.

Если выплачивать аванс полностью, без виртуального удержания НДФЛ, то может возникнуть переплата, если сотрудник, например, уйдет в отпуск без содержания.

Поэтому бухгалтеры стараются, чтобы хотя бы 1 копейка причиталась сотруднику к выплате по итогам месяца, чтобы не было проблем с удержанием НДФЛ и заполнением 6-НДФЛ.

Об этом мы рассказывали в темах «Зарплатный аванс и НДФЛ: проблемы бухгалтеров и лайфхаки» и «НДФЛ с аванса удерживать нельзя. Как бухгалтеры выкручиваются из этой ситуации».

Напомним, налог, удержанный с 22 числа предыдущего месяца по 23 число текущего, надо будет платить до 28 числа текущего месяца.