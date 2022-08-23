При сокращении сотрудника ему нужно предложить и вновь созданные должности. Об этом напомнили суды

Первая инстанция не увидела нарушений, но апелляция и кассация признали увольнение незаконным и сотрудника восстановили на работе.

Как выяснилось, во время сокращения работника компания открыла новые ставки. На новые должности перевели некоторых сотрудников без определения преимущественного права.

В судах сочли, что работодатель поступил незаконно, сократив работника и не предложив ему переход на новые должности. В результате работник вернулся на прежнюю должность.

Также суды напоминают, что нельзя уволить работника, не дав времени объяснить прогул.