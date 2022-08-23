IT-компании

Сотрудникам IT-компаний, лишенных аккредитации, сохранят отсрочку от армии

Власти проработают вопрос по сохранению отсрочки от армии IT-специалистам, которые работают в бюджетных учреждениях, государственных и муниципальных организациях.

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Такое поручение вице-премьер Юрий Трутнев дал главам Минобороны и Минцифры, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех».

Недавно из реестра аккредитованных IT-компаний были исключены 400 организаций. Более того, чистка реестра продолжится. Для этого даже учредили специальный совет.

Кстати, пока аккредитация приостановлена, так как старые правила уже не работают, а новых еще нет.

Прием заявлений на Госуслугах на отсрочку от армии сотрудников аккредитованных IT-компании шел с 19 апреля по 11 августа.

После 31 августа военкоматы будут принимать решения по отсрочке.

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