Сотрудникам IT-компаний, лишенных аккредитации, сохранят отсрочку от армии

Такое поручение вице-премьер Юрий Трутнев дал главам Минобороны и Минцифры, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех».

Недавно из реестра аккредитованных IT-компаний были исключены 400 организаций. Более того, чистка реестра продолжится. Для этого даже учредили специальный совет.

Кстати, пока аккредитация приостановлена, так как старые правила уже не работают, а новых еще нет.

Прием заявлений на Госуслугах на отсрочку от армии сотрудников аккредитованных IT-компании шел с 19 апреля по 11 августа.

После 31 августа военкоматы будут принимать решения по отсрочке.