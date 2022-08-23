Для отправки жалобы о незаконной проверке бизнеса не нужна будет усиленная КЭП

Опубликовано постановление правительства от 17.08.2022 № 1431.
Раньше юрлица должны были подписывать жалобу усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Теперь у компаний есть право подписать жалобу простой электронной подписью.
Раньше такая возможность была только у ИП.
Как направить жалобу, мы рассказывали тут.
Мораторий на проверки малого бизнеса действует до конца 2022 года.
Кстати, из моратория хотят исключить трудовые проверки по задержкам зарплаты.
Речь идет о неналоговых проверках. Налоговые никто не отменял, напоминает Минфин.