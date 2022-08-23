Проверки

Для отправки жалобы о незаконной проверке бизнеса не нужна будет усиленная КЭП

Через специальный сервис на портале госуслуг бизнес может пожаловаться на контролеров, которые нарушают мораторий по проверкам. Отправить такую жалобу теперь стало проще.

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Опубликовано постановление правительства от 17.08.2022 № 1431.

Раньше юрлица должны были подписывать жалобу усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Теперь у компаний есть право подписать жалобу простой электронной подписью.

Раньше такая возможность была только у ИП.

Как направить жалобу, мы рассказывали тут.

Мораторий на проверки малого бизнеса действует до конца 2022 года. 

Кстати, из моратория хотят исключить трудовые проверки по задержкам зарплаты.

Речь идет о неналоговых проверках. Налоговые никто не отменял, напоминает Минфин.

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