Государственные ведомства

Росфинмониторинг решит, должны ли банки отвечать на запросы зарубежных судов и ведомств

Новые задачи поставлены службе из-за антироссийских санкций и ответными ограничениями в отношении недружественных стран.

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Изменения в полномочия ведомства вносит Указ президента РФ от 23.08.2022 № 569.

В новые задачи службы входят:

  • сбор информации для Центробанка о запросах иностранных ведомств по клиентам и операциям российских банков;
  • обоснование необходимости ответов таким иностранным организациям.

Эта норма вступает в силу сегодня, 23 августа.

В документе помимо прочего отмечено, что число работников Росфинмониторинга должна составлять 511 человек без учета охранников и обслуживающего здание персонала. Сейчас в ведомстве трудятся 487 человек. Новые нормы о численности сотрудников службы вступят в силу 1 октября.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег.

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