Росфинмониторинг решит, должны ли банки отвечать на запросы зарубежных судов и ведомств

Изменения в полномочия ведомства вносит Указ президента РФ от 23.08.2022 № 569.
В новые задачи службы входят:
- сбор информации для Центробанка о запросах иностранных ведомств по клиентам и операциям российских банков;
- обоснование необходимости ответов таким иностранным организациям.
Эта норма вступает в силу сегодня, 23 августа.
В документе помимо прочего отмечено, что число работников Росфинмониторинга должна составлять 511 человек без учета охранников и обслуживающего здание персонала. Сейчас в ведомстве трудятся 487 человек. Новые нормы о численности сотрудников службы вступят в силу 1 октября.
Ранее Росфинмониторинг сообщил, что прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег.