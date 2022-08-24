Покупатель слишком дешевой недвижимости должен обосновать ее цену

Компания выставила на продажу земельный участок. Обременений нет, собственник один. Но цена продажи была в 10 раз дешевле, чем на рынке.

Нашелся покупатель и сделка состоялась. Но через три года продавец начал банкротиться.

Верховный суд посчитал, что если покупатель пошел на такую дешевую сделку, то он прямо или косвенно знал о проблемах продавца.

Или он сам знал о том, что компания хотела избавиться от актива, потому что за ней охотятся кредиторы, или же об этом знали другие лица, которые имели влияние на покупателя.

Покупатель не указал уникальность приобретенного земельного участка, которые снизили его стоимость. Поэтому такого покупателя нельзя считать добросовестными, сказал суд.

Сделка была признана недействительной, как того добивался конкурсный управляющий.

Тем временем уже одобрен закон по налоговому контролю за ценами между взаимозависимыми компаниями, а за нерыночные условия в контролируемых сделках два года не будут штрафовать