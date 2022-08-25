НДФЛ

Списанный долг нельзя учесть в расходах. Но если списание выгодно кредитору – то можно

Прощение долга – не всегда подарок должнику. Иногда это в интересах кредитора. От этого зависит, можно включать прощенный долг в расходы или нельзя.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 17.08.2022 № СД-4-3/10775@.

Вообще, задолженность физлица перед организацией, списанная на основании соглашения о прощении долга, не входит в состав расходов для целей налога на прибыль.

Но есть постановление Президиума ВАС от 15.07.2010 № 2833/10, в котором сказано, что прощение долга можно учитывать в расходах, если кредитор имел свой интерес в достижении мирового соглашения с должником.

Если же суд установит, что намерением кредитора, простившего долг, — сделать подарок должнику, то прощение будет признано дарением.

Что касается НДФЛ, то физлицу придется заплатить его с прощенной суммы. Фирма-кредитор должна удержать налог у физлица. А если это невозможно — передать данные в ИФНС.

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